Ayvalık'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ta taş kırarak çalıştı

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Balıkesir'in Ayvalık ilesinde bir grup inşaat işçisinin 1 Mayıs'ta ekmek parası için taş kırdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Ayvalık'ta bir grup inşaat işçisi taş kırarak çalışmaya devam etti. Taş bina kaplaması için taş kıran işçilerin videosu sosyal medyada büyük ilgi ve beğeni topladı. - BALIKESİR