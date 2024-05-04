Edremit'te 250 Kişilik Yükseköğretim Öğrenci Yurdu İnşaatı İncelemesi

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede yapımı devam eden 250 kişilik yükseköğretim öğrenci yurdu yapım işi inşaatında incelemelerde bulundu.

İhalesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Tuzcumurat Mahallesinde 250 Kişilik KYK Yurdu, sosyal tesisleriyle birlikte, kız ve erkek bloklarını içeren bir kompleks olarak planlanan yatırımın inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Odabaş, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alırken yatırımın öngörülen sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması noktasında talimat verdi.

İlçede eğitim-öğretim alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Kaymakam Odabaş; "İlçemize barınma sorunu yaşayan öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak yeni yurt binasını çok yakında bölgemize kazandıracağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu yatırımlarımızın ilçemize kazandırılmasında katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR