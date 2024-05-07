Bandırma'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yapılan çalışmalar neticesi Bandırma'da bir araca yönelik operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada 45 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan O.D. ve B.Ç. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR