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Bandırma'da Narkotik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yapılan çalışmalar neticesi Bandırma'da bir araca yönelik operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada 45 gram sentetik bonzai ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan O.D. ve B.Ç. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yapılan çalışmalar neticesi Bandırma'da bir araca yönelik operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada 45 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan O.D. ve B.Ç. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Narkotik Narkotik Suçlar Güvenlik Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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