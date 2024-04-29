Balıkesir'de narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burhaniye ve çevre ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak işleyen şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmada 7 şüpheliye ait 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 343 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet extacy uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve suçtan elde edilen 4 bin 700 TL ele geçirildi.

Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulandı. - BALIKESİR