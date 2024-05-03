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Bandırma'da Trafik Denetimlerinde Çarpıcı Veriler Açıklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde abart egzos, yüksek ses ve diğer ihlallerle ilgili çarpıcı veriler açıklandı. İlk 4 aylık dönemde 39 araca abart egzos, yüksek ses ve rahatsız edici müzik cihazlarından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca alkollü ve uyuşturucu madde kullanan 225 sürücüye ceza kesildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 1.759 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliğince 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan trafik denetimlerine dair veriler paylaşıldı.

Bandırma'da İlk dört aylık dönemde yapılan kontrollerde abart egzos, yüksek ses ve diğer ihlallerle ilgili çarpıcı veriler açıklandı. Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliğince 2024 yılı ilk 4 Aylık dönemde yapılan trafik denetimleri neticesinde; abart egzos, yüksek ses, rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 39 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu ve rahatını bozacak şekilde araç kullanan 680 sürücüye 557.532 lira cezai işlem uygulandı.

Alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan 225 sürücüye 2.057.268 lira ceza kesildi.

5 bin 65 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapılırken tespit edilen eksiklikler nedeniyle 1 bin 759 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 5.517.840 lira cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Balıkesir trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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