Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serkan Yaman idaresindeki 10 TU 611 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında, Fuat Ceyhan yönetimindeki 10 AKA 990 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yağız Köseoğlu, Mahmut Yılmaz ve Mehmet Uçar yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir hastanesi ile devlet hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Serkan Yaman'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve kazada kusurlu olduğu tespit edildi.

Bir süre trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.