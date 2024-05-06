Balıkesir'in Doğanpınar köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Doğanpınar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, yerel halk arasında büyük bir coşku uyandırdı.

Baharın gelişiyle birlikte köy sosyal hayatındaki önemli bir ritüel olan hayır etkinliğine yaklaşık 450 kişi katıldı. Bandırma'nın en yakın kırsal mahallesi olan Doğanpınar Mahallesi'nde kadınlar, sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları duyuru sonrası kısa sürede toplanan para ile 500 kişilik lokma hayrı düzenlendi. Doğanpınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen hayra vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Köy camiinde duaların okunmasının ardından misafirlere ikramlar sunuldu. Lokma, peynir, zeytin, helva ve ayranın tadına varan katılımcılar, Doğanpınar köyünde gerçekleşen köy hayrının keyfini çıkardılar. Doğanpınar Mahallesi'nde düzenlenen bu geleneksel köy hayrı, bölgedeki sosyal dayanışmayı pekiştirirken, köy kültürün ve birlik ruhun simgesi haline geldi. - BALIKESİR