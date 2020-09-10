Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
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Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
10.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 01:02

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın karamasıyla havadan müdahale ara verilen çalışmada 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangına ekipler karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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