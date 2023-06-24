Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı. Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı. Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.