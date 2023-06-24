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Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı. Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı. Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Adana-Pozantı- Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı.

Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı Tragger Ankara Adana Güncel Haberler

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