Adana'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Bebek bezi yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nda alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, tırda hasara neden oldu.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
M.S.A'nın kullandığı 46 N 3815 plakalı bebek bezi yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara neden oldu.