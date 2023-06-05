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Adana'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Adana'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Güncel Haberler

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 16 yolcu başka otobüse nakledildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 16 yolcu başka otobüse nakledildi.

Olay, Adana-Pozantı Ankara Otoyolu'nda meydana geldi. Mersin'den Sivas'a seyir halinde ilerleyen M.A. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüste bulunan 16 yolcu başka otobüse nakledildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Pozantı Adana Güncel Haberler

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