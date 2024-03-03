Adana'da Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste menşei belli olmayan bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler V.A. ve H.P. işlemleri için emniyete götürüldü.