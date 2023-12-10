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Adana'da iş makinesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

10 Aralık 2023 16:29 Son Güncelleme: 16:30 Abone Ol

Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tırın fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdiği ve devrildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.