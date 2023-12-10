Adana'da iş makinesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tırın fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdiği ve devrildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın devrildikten sonra yanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdi.
Rampada devrilen tır alev aldı.
Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde tırdaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.