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Adana'da 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Adana'nın Pozantı ilçesinde, 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 26 DB 482 plakalı otomobili kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki A.U'nun üst aramasında 21,8 gram kokain ele geçiren polis, bagajdaki bavulda da 6 bin 90 uyuşturucu hap buldu.

A.U. ile yanındaki A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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