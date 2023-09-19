Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Pozantı ilçesinde Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucuyla mücadele ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda, okul servislerinde denetimlerin arttırılması ve taşımalı eğitimdeki servis şoförlerine uyarı yapılması konuları da ele alındı.
Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması gerekenler ele alındı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinde denetimlerin arttırılmasını ve taşımalı eğitimdeki servis şoförlerine gerekli uyarıların yapılması isteyen Karamahmut, bu konuda herhangi bir olumsuzluğa fırsat verilmeyeceğini belirtti.
Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Çay ile kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.