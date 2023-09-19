Pozantı'da İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Pozantı ilçesinde Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı'nda uyuşturucuyla mücadele ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda, okul servislerinde denetimlerin arttırılması ve taşımalı eğitimdeki servis şoförlerine uyarı yapılması konuları da ele alındı.