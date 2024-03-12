Ali Avan kimdir? MHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Avan kimdir? MHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ AVAN KİMDİR?

Ali Avan, 27 Kasım 1983 tarihinde Adana'da Ünal ve Dursun Avan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, lise öğrenimine Niğde Atatürk Lisesi'nde başladı ve Pozantı Türkan İrfan Akün Çok Programlı Lisesi'nde tamamladı. Niğde Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca ve sonrasında Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında aktif görevler üstlendi. Pozantı'da Sürücü Kursu işletmeciliği ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticiliği yapmaktadır. 15 yıldır Ayşe Avan ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Ali Avan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.