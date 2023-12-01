Adana'da 675 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde polis, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 675 bin kaçak sigara buldu. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde polis 675 bin doldurulmuş kaça sigara ele geçirdi.

Pozanti İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pozantı – Adana karayolunda durdurulan ve sürücüsünün R.A. olduğu öğrenilen bir otomobil ile şahsın üzerinde yapılan aramada 675 bin kaçak sigara ele geçirdi. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü R.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadenin ardından savcılığa çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA