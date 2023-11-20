Pozantı'da Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi

Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından açık, 8 yaş altı ve 10 yaş altı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvaya 70 yarışmacı katıldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tabiat parkındaki turnuvayı ziyaret ederek yarışmacılarla sohbet etti.

Doğanın içerisinde akıl oyunu oynandığını ifade eden Çay, "Turnuva yoğun bir ilgi gördü. Hem yarışmacılar hem de aileleri heyecan içerisindeler. Sonbaharın güzelliklerinin olduğu Belemedik Tabiat Parkı birçok güzelliğe ve misafirlere ev sahipliği yapıyor." dedi.

Turnuvada 6 tur yapılan müsabakalar sonucunda derece girenlere ödüllerini Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Zeybek verdi.