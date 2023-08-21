Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Fındıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Yaşam