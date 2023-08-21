Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.