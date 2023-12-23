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Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

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Adana'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pozantı-Adana Otoyolu Şekerpınarı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

Adana'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pozantı- Adana Otoyolu Şekerpınarı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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