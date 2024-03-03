Adana'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen otobüste bulunan 29 yolcu tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 63 E 4144 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı- Adana Otoyolu'nun Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarına çeken sürücü, 29 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.