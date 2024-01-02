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Adana'da 357 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Otomobildeki 2 Zanlı Tutuklandı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 357 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 357 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Niğde-Pozantı Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta 357 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, şüpheliler O.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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