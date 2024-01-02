Adana'da 357 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Otomobildeki 2 Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 357 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde 357 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Niğde-Pozantı Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta 357 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, şüpheliler O.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.