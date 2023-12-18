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Adana'da yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron ele geçirildi

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Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 300 bin dolu makaron bulundu. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünde 300 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-750 kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde dedektör köpekle yaptığı aramada 10 kolide 300 bin dolu makaron ele geçirdi.

Kolileri otobüse verdiği tespit edilen B.S. gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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