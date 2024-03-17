Adana'da kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki kimyasal madde yüklü bir tır alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve tırda hasar meydana geldi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki 47 AAF 729 plakalı kimyasal madde yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.