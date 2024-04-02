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Adana'da Yük Treninin Balatasında Yangın Çıktı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde yük treninin balatasında çıkan yangı korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Niğde'de Adana'ya giden konteyner yüklü yük treni seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkması neticesinde yangın çıktı. Makinist alevleri görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirip, Pozantı istasyonunda hazır olmalarını talep etti. Yük treni istasyona geldiğinde itfaiye ekipleri yanan vagonun tahtalarını hızlı bir şekilde söndürdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pozantı İtfaiye Adana İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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