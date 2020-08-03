Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu
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Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu
03.08.2020 04:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:34

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tek katlı bir eve yanıcı madde attıktan sonra kaçtı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların müdahalesi sonucu büyümesi önlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kundaklama sırasında evde kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evde delil toplama çalışması yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kundaklamanın 23 Temmuz'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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