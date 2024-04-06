Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Seyhan polisi tarafından yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde durumundan şüphelendiği İbrahim K.'yı durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusunu yapan ekipler "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan" 12 yıl 11 ay hapis cezası olduğunu belirledi.
Şüpheli kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. - ADANA