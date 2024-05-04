Silahlı saldırı sonucu vurulan kadın hayatını kaybetti

Silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken vurulan kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahla saldırdı. Bu sırada seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin'in ensesine isabet etti.

Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu.

Saldırganlarda motosikletle kaçarak uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırırdı. Yoğun bakıma kaldırılan Hayriye Derin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.