Adana'da Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti

Adana'da, sokak ortasında iki kişi 'Yan bakma' tartışmasında bir kişiyi darp edip kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi "Neden yan baktın?" diyerek bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki saldırgan şahsı sokak ortasında darp edip kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA