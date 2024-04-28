Adana'da 15 Bin 802 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.