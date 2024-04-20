Adana'da kavga sonucu bir kişi tabancayla öldürüldü, zanlı tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan ve hayatını kaybeden kişiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının, kendisine küfrettiği gerekçesiyle kavga ettiği iddia edilen kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan'da çıkan kavgada kendisini bıçakla yaralayan Osman Asma'yı (28) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen İzzet E'nin (39) hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
İzzet E'nin ifadesinde, Asma'nın sosyal medya hesabından kendisine küfrettiği gerekçesiyle kavga ettiklerini öne sürdüğü belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.