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İscehisar Belediye Başkanı Mermer Sektörü Hakkında Bilgi Aldı

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İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçedeki mermer sektörü hakkında bilgi aldı. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılınçarslan, ilçenin mermer sektörüne destek vereceklerini ifade etti. Ayrıca İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk ile birlikte İzmir'deki doğaltaş fuarına katıldılar.

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçedeki mermer sektörü hakkında bilgi aldı.

Kılınçarslan, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.

Çakmak, ilçedeki mermer sektörü hakkında Kılınçarslan'a bilgi verdi, sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kılınçarslan da ilçenin mermer sektörüne her türlü desteği vermeye gayret edeceklerini ifade etti.

İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk ile belediye başkanı Kılınçarslan, mermer fuarına katıldı

İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ile Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, İzmir'de 29. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına katılan firmaların stantlarına ziyarette bulundu.

Kılıçtürk ile Kılınçarslan, İzmir'deki fuarda İscehisarlı firmaların stantlarını ziyaret etti.

Bölgenin marka değerini güçlendirmek için firmalara her türlü desteği verdiklerini aktaran Kılıçtürk, yaptığı açıklamada, "İzmir'deki fuarda İscehisarlı firmalarımızın yoğun ilgi görmesi ve başarılı bir şekilde temsil edilmesi, bölgemizin doğaltaş sektöründeki potansiyelini ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Muharrem Çakmak Seyhan İzmir Ekonomi Güncel Haberler

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