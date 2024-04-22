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Adana'da Seyhan Nehri'nde Masa Tenisi Müsabakaları Gerçekleştirildi

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Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda sporcular suyun üzerinde kurulan platformda masa tenisi oynadı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Bayram Taci Menteş, bu etkinliği farkındalık amacıyla gerçekleştirdiklerini ve masa tenisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana'da Seyhan Nehri'nde masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda sporcular suyun üzerinde kurulan platformda masa tenisi oynadı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Bayram Taci Menteş, bu etkinliği farkındalık amacıyla gerçekleştirdiklerini ve masa tenisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Seyhan Adana Tenis Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

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