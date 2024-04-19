Tuğba Yurt Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Tuğba Yurt, Merkez Park'ta konser verdi. Seyhan Nehri kıyısında gerçekleşen konserde çok sayıda kişi şarkılara eşlik etti ve Yurt'un performansını alkışladı.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.
Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt'un konserine katılan çok sayıda kişi şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda müzikseverler, Yurt'un sahnedeki performansını alkışladı.