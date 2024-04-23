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Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, motosikletin refüje çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Seyhan Adana Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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