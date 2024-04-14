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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman Asma (28) ve İzzet E. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda İzzet E. kalçasından, Osman Asma ise karın bölgesinden yaralandı. İzzet E. yaralı halde olay yerinden kaçarken, Osman Asma kaçtığı esnada yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Osman Asma ise yakınları tarafından taksi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Osman Asma hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzzet E.'yi bölgeye yakın bir ara sokakta kıskıvrak yakaladı. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Olay Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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