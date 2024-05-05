Seyhan polisi bir evde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında, poşet içinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir evde ruhsatsız tabaca olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi gören şahıslar poşeti evden aşağı attı. Polis poşeti bulduğunda içinden 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 10 fişek çıktı. Silahların sahibi olduğu öne sürülen Gökhan K. yakalandı. Şahsın evden hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 16 kaydının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA