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Adana'da Çocuklar Tehlikeli Serinlik İçin Nehre Atlıyor

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Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocukların serinlemek için köprüden Seyhan Nehrine atladığı görüldü.

Her yıl serinlemek için yaklaşık 30 kişinin boğulduğu Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte tehlikeli serinlik başladı. Özellikle çocuklar serinlemek için sulama kanallarına ve Seyhan Nehrine girmeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar bir de köprüden çok yüksekten nehre atlayarak tehlikeyi iki kadına çıkardı. Herkesin şaşkın bakışı arasında çocuklar köprünün en üst seviyesine çıkıp oradan nehre atladı. Sürekli nehre atlayan çocuklar ölüme meydan okurcasına bunu tekrar tekrar denedi. Adana'da son 10 yılda serinlemek isteyen yaklaşık 300 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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