Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küçükdikili Mahallesi yakınında kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.