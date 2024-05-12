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Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küçükdikili Mahallesi yakınında kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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