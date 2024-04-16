Adana'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 J 0002 plakalı halk otobüsü, 01 M 0160 halk minibüsü ve 06 CMY 591 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.