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Adana'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 J 0002 plakalı halk otobüsü, 01 M 0160 halk minibüsü ve 06 CMY 591 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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