Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Su Korteji Gerçekleştirildi
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında renkli su korteji gerçekleştirildi. Seyhan Nehri'nde düzenlenen kortejde kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı. Vatandaşlar da nehir kıyısından korteji izledi ve halk oyunları gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji gerçekleştirildi.
Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.
Renkli dumanlar kullanılarak görsel şölen oluşturulan korteji vatandaşlar da nehir kıyısından takip etti.
Halk oyunları ekipleri de nehirde kurulan platformda gösteri yaptı.
Vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla kaydetti.