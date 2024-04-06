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Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Okul Sporları Basketbol Bölge Birincisi

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Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Merkez Spor Salonu'ndaki Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol Bölge Birinciliği 3-5 Nisan'da oynandı.

Muğla Şampiyonu olarak antrenör Murat Seyhan yönetiminde müsabakaya katılan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonada grup maçlarında 3 galibiyet alarak yarı finale yükseldi.

Yarı finali 18-8 ve final maçını da 11-9 skorlarla kazanan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Bölge Şampiyonu oldu.

Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oyuncuları Gültekin Doruk Taşloğlu, Yılmaz Çınar Taşlıoğlu, Mustafa Poyraz Keskin ve Murat Kaan Kizmaz Mardin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Poyraz Yılmaz Çınar Basketbol Türkiye Seyhan Burdur Bodrum Mardin Muğla Spor Spor Güncel Haberler

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