Eskişehir'de feci kaza: Polis memuru baba ile oğlu hayatını kaybetti

Eskişehir'de feci kaza: Pollis memuru baba ile oğlu hayatını kaybetti

Kazada polis memuru baba ile oğlu hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi de yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis baba ve oğlu hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sularında Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı'nın kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur Cihan'ın kullandığı 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yol üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kaza sonucu, 10 F 6761 plakalı otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan polis memuru Ercan Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü olan 19 yaşındaki oğlu Yakup Efe Sarı, arka koltukta yolcu olarak bulunan eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarı ailesinin fertleri tedavi altına alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yakup Efe Sarı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne Zeynep Sarı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeş Elif Zeynep Sarı'nın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru baba Ercan Sarı'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazadan yaralı olarak kurtulan hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.