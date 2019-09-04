3 Eylül 2019 Haberleri
3 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
04.09.2019 00:18
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Güvenli bölgenin sadece adı kaldı' açıklaması
- Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu
- İmamoğlu'na 'pejmürde' diyen Soylu'ya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı
- Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi
- Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz
- Metin Feyzioğlu'nu başkanlıktan düşürülmesi için harekete geçtiler
- İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Ünlü DJ Arafat'ın mezarı hayranları tarafından tahrip edildi! Hayranları cansız bedenle fotoğraf çektirdi
- Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması
- Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
- Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var
- Bakan Bekir Pakdemirli çiftçiye destek müjdesi verdi
- Barzani'den korkutan DEAŞ açıklaması: Eylemlerine yeniden başladı
- Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı
- Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi
- Soylu'ya 'Pejmürde' yanıtı: Atanmış Soylu, seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor
- HDP'de cinsel taciz gerekçesiyle iki yönetici ihraç edildi
- KKTC'de alkollü turisti darp eden polis, meslekten ihraç edildi
- 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!
- AVM'de tayt giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündemine oturdu
- İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'li Remzi Albayrak getirildi
- Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı!
- HDP'den TÜSİAD'a ziyaret: Kayyumlar ve ekonomik durum görüşüldü
- Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü
- Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum
- İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti
- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi
- Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo
- Güldür Güldür Show'un yeni sezon isimleri belli oldu! Sevilen isim Çağlar Çorumlu geri dönüyor
- Rumlarda Kapalı Maraş alarmı! KKTC'nin adımı sonrası Rus ve Çinli yatırımcılar bölgeye yöneldi
- 'Dünyanın en nefret edilen insanı' olarak damgalanan Justin Bieber, Instagram'dan duygusal paylaşım yaptı
- Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
- Boşanma aşamasında olduğu eşini 15 yerinden bıçaklayan koca ilk duruşmada tahliye edildi
- Cesur pozlarıyla tanınan model Jorgie Porter, üstsüz poz verdi
- 12 Dev Adam, ABD karşısında! Mücadele uzatmalara gitti
- AK Parti'den işten çıkarıldıkları için İBB önünde eylem yapan eski çalışanlara destek geldi
- Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız
- Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza