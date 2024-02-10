Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için Braga kulübüne 1 milyon avro ödeneceği belirtildi. Peki, Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar?

AL-MUSRATİ KİMDİR?

Beşiktaş Kulübü, Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin transferi için Portekiz ekibi Braga ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için Braga kulübüne 1 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transfer hükmünün devreye gireceği ve Braga'ya bonservis bedeli olarak 11 milyon avro ödeme yapılacağı bildirildi.