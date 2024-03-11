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Portekiz'de Merkez Sağ İttifakı Seçimleri İlk Sırada Tamamladı

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Portekiz'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerde merkez sağ Demokratik İttifak (AD) 79 sandalyeyle birinci oldu. AD, tek başına hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemedi.

Portekiz'de dün gerçekleştirilen erken genel seçimi merkez sağ Demokratik İttifak (AD) 79 sandalyeyle ilk sırada tamamladı. En yakın rakibini 2 sandalye farkla geçen AD, tek başına hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemedi.

Portekiz'de 9 yıldır ülkeyi yöneten eski Başbakan Antonio Costa'nın yakın çevresindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen erken genel seçim sona erdi. Ülkede merkez sağ Demokratik İttifak (AD), 230 sandalyeli mecliste 79 sandalye kazanarak seçimi ilk sırada tamamladı. AD'yi 76 sandalyeyle Sosyalist Parti (PS) takip ederken, aşırı sağcı Chega meclisteki temsil oranını 4 kat artırarak 48 milletvekiline ulaştı. Tek başına hükümet kurma çoğunluğunu hiçbir parti elde edemezken, AD ve Chega'nın kazandığı sandalye sayısı sağ partilerin mecliste çoğunluğu elde etmesini sağladı. Seçim sonucuna göre AD ve PS oyların yüzde 29'unu alırken, eski bir futbol yorumcusu Andre Ventura'nın lideri olduğu Chega yüzde 18 oranında oy aldı.

Ülkede 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunurken, oy kullanma oranı yüzde 66 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

"Meclisteki partiler Portekiz halkının isteklerine uymalı"

AD lideri Luis Montenegro, dün yaptığı açıklamada, seçimleri kazandığını ancak daha önce müzakere etmeyi reddettiği Chega'nın desteği olmadan hükümet kurup kuramayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Montenegro bugün yaptığı açıklamada ise, "AD seçimleri kazandı. Meclisteki partiler sorumluluk alarak hareket etmeli ve Portekiz halkının isteklerine uymalı" dedi.

Sosyalist Parti lideri Pedro Nuno Santos ise seçimleri ikinci sırada tamamladığını kabul ederken, AD'nin genel vergi indirimlerini içeren tasarısını desteklemeyi reddetti.

Chega lideri Ventura da partisinin bir sonraki hükümetin kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, "Portekizliler, Chega ile AD hükümeti istediklerini açıkça gösterdi" ifadelerini kullandı. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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