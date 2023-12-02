Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Üniversitesi Öğrencisi Serdar Şayık Dünya İkincisi Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Serdar Şayık, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Wako Kıckboks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Şayık, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) öğrencisi Serdar Şayık Portekiz'de düzenlenen Büyükler Wako Kıckboks Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Dünya İkincisi olan Serdar Şayık, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Portekiz'de gerçekleştirilen Büyükler Wako Kickboks Dünya Şampiyonasında 60 kg. K-1 branşında Dünya İkincisi olan Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Serdar Şayık, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Milli sporcu ve Rektör Spor Danışmanı Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'in de yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek bir kez daha tebrik ettiği milli sporcuya hediye takdim etti. BAÜN'lü başarılı sporcu Serdar Şayık da, kendisine gösterdiği destek ve ilgileri dolayısıyla Rektör Oğurlu'ya teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Portekiz Rektör Dünya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title