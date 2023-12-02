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EURO 2024 kuraları çekildi! İşte F Grubu'ndaki Türkiye'nin rakipleri

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EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takımımız EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan gelecek takımlardan biri olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı) / Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı) /İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, Playoff kazananı (C kazanan) / Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg

EURO 2024 kuraları çekildi! İşte F Grubu'ndaki Türkiye'nin rakipleri

EURO 2024 Fikstürümüz

  • 18 Haziran, Playoff C, Dortmund
  • 22 Haziran, Portekiz, Dortmund
  • 26 Haziran, Çekya, Hamburg
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

BLACK LİON:

Her maçta 5 tane yer gelirler

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Eclipse Moon34:

Bu guruptan çıkma ihtimali çok çok yüksek çeyrek final garanti demedi demeyin çok iyi oynuyor ve inanmış gözüküyor futbolcu lar ama tabiki Almanya’da seyirci desteği de çok iyi olacak umarım iyi olacak

Yanıtla14Yayından Kaldır
1000
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