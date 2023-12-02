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EURO 2024 kuraları çekildi! İşte F Grubu'ndaki Türkiye'nin rakipleri

2 Aralık 2023 20:52 Son Güncelleme: 21:05 Abone Ol

EURO 2024 Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takımımız EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan gelecek takımlardan biri olacak.