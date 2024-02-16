Yeni Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç kimdir? Haldun Koç hayatı ve biyografisi

Yeni Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç kimdir, Haldun Koç hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ PORTEKİZ BÜYÜKELÇİSİ HALDUN KOÇ KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında 1994 yılında masterını tamamlamıştır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş, 2008-2013 yıllarında Barselona Başkonsolosu, 2013-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı olmuş, 14 Kasım 2016-21 Mart 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Büyükelçisi olmuştur. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. 2021 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanıdır.