Portekiz'de lider Sporting, Benfica'yı ağırlıyor

Portekiz'de cumartesi şampiyonluk düğümünün çözüleceği derbide lider Sporting, ikinci sıradaki Benfica'yı ağırlayacak.

Portekiz Premier Lig'de derbi müsabakasında lider Sporting, ikinci sırada yer alan Benfica'yı ağırlayacak. Haftaya 1 maç eksiğiyle 68 puanla lider giren Ruben Amorim önderliğindeki Sporting, ezeli rakibi Benfica'yı yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Ligde 1 puan geride ikinci sırada yer alan Benfica kazanıp kalan haftalarda şampiyonluk ipini göğüsleme arzusunda. Hafta içinde kupada rakibini elemeyi başaran Sporting, Gyökeres'in mükemmel performasıyla öne çıkarken, Benfica ise Di Maria ve Rafa Silva gibi deneyimli yıldızlarına güveniyor.

Portekiz'de devlerin buluşması cumartesi saat 22.30'da Aykut Aydın'ın anlatımı ve duayen futbol adamı Ömer Üründül'ün yorumlarıyla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. - İSTANBUL